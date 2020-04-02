Политика

20:11 02.04.2020

Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования

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Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в ближайшие недели будет подписан меморандум с Международным валютным фондом о программе расширенного финансирования.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, в четверг он провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого стороны отдельно обсудили продолжение реформ и переговоры с международными партнерами в связи с этим.

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание, и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", - отметил Зеленский.

Теги: #гуттериш #зеленский #мвф
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