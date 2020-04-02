Политика

19:58 02.04.2020

Доппакет помощи НАТО для Украины и Грузии направлен на углубление сотрудничества с альянсом в Черноморском регионе – генсек Столтенберг

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Доппакет помощи НАТО для Украины и Грузии направлен на углубление сотрудничества с альянсом в Черноморском регионе – генсек Столтенберг

Дополнительный пакет помощи НАТО, одобренный союзниками для Украины и Грузии, будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности.

Об этом в четверг в Брюсселе по окончании заседания министров иностранных дел стран-членов Северо-Атлантического альянса, которое впервые в истории организации прошло посредством видеоконференции из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Его виртуальная пресс-конференция транслировалась на сайте НАТО.

«Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, включая учения в стратегическом Черноморском регионе, равно как и совместную работу, чтобы противостоять кибер-угрозам, включая усилия, направленные на то, чтобы больше делиться данными радиолокатора воздушного движения с тем, чтобы сделать небо безопаснее для всех», - анонсировал он сферы, в которых будет углублено сотрудничество альянса с Украиной и Грузией.

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Интерфакс-Украина
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