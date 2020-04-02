Зеленский и Мишель обсудили дальнейшие шаги в контексте завершения реализации Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора в четверг уделили основное внимание ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента Украины, Зеленский выразил поддержку шагам, которые осуществляют институты ЕС для борьбы с распространением пандемии в Европе и преодоления негативных экономических последствий, вызванных вспышкой COVID-19.

"Желаю вам крепкого здоровья. Украина выражает искреннюю поддержку вам и членам Европейского союза в это нелегкое время. Мы разделяем боль тысяч европейцев, потерявших близких людей, и желаем скорейшего выздоровления тем, кто борется с недугом", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил важность скоординированных усилий для преодоления пандемии, решения гуманитарных вопросов, с которыми сталкиваются граждане Украины и ЕС, а также сохранения беспрепятственного движения товаров через границы.

"Полностью поддерживаю вашу позицию по сохранению "зеленых" коридоров для товаров. Мы должны сделать всё возможное для поддержки наших экономик", - подчеркнул он.