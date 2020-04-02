Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить предусмотренные "дорожной картой" вопросы политической интеграции, в том числе создание общего парламента и органов власти.

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

Президента цитирует госагентство "БелТА".