Политика

16:08 02.04.2020

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

1 мин читать
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным отложить предусмотренные "дорожной картой" вопросы политической интеграции, в том числе создание общего парламента и органов власти.

"Политические вопросы, так называемая 31-я карта (парламент, органы власти и прочее), мы понимаем, что сегодня мы об этом не договоримся. И мы с президентом Путиным условились, что вообще в сторону откладываем и сейчас эти вопросы не обсуждаем", - сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании "Мир".

Президента цитирует госагентство "БелТА".

Теги: #лукашенко #путин #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:59 31.03.2020
Лукашенко сообщил о первой смерти пациента в Беларуси с коронавирусом

Лукашенко сообщил о первой смерти пациента в Беларуси с коронавирусом

12:49 31.03.2020
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - президент Лукашенко

Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом - президент Лукашенко

12:31 31.03.2020
Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом

Беларусь находится на пике заболеваемости коронавирусом

12:31 31.03.2020
Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

16:02 28.03.2020
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: лучше умереть стоя, чем жить на коленях

12:50 26.03.2020
Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

Президент РФ продолжает последовательно нарушать права человека и нормы международного права в Крыму

12:28 26.03.2020
Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

Раде предлагают полностью запретить импорт э/э из РФ и Беларуси

13:51 24.03.2020
Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

11:16 24.03.2020
Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

10:05 24.03.2020
Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

Порошенко: Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт

Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест", в том числе, для вернувшихся из-за границы

Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

Провести выборы в ОРДЛО в обозримом будущем невозможно - Рахманин

ПОСЛЕДНЕЕ

Дополнительный пакет помощи НАТО будет направлен на усиление роли Украины в обеспечении безопасности в Черноморском регионе

Кабмин назначил Сальникову замминистром соцполитики

Кабмин уволил замминистра финансов Мельника

Венедиктова назначила своим замом прокурора из Черновицкой области Мустеца и уволила Трепака

Порошенко призвал не ослаблять санкции на РФ несмотря на ее попытки их отмены из-за коронавируса

Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

Порошенко: Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт

Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

Зеленский предлагает Кабмину разработать механизм создания "миллионов рабочих мест", в том числе, для вернувшихся из-за границы

Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА