Политика

12:36 02.04.2020

Кабмин назначил Сальникову замминистром соцполитики

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Кабмин назначил Сальникову замминистром соцполитики

Кабинет министров Украины назначил Татьяну Сальникову заместителями министра социальной политики по вопросам европейской интеграции.

"Назначить Сальникову Татьяна Геннадьевна заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции", - говорится в распоряжении правительства №365 от 1 апреля.

Сальникову является директор ООО "Всеукраинский администратор пенсионных фондов", а также членом общественного совета при Пенсионном фонде Украины.

Теги: #кадры #кабмин
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