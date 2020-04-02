Порошенко призвал не ослаблять санкции на РФ несмотря на ее попытки их отмены из-за коронавируса

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал международных партнеров не ослаблять санкции на Российскую Федерацию несмотря на ее попытки отменить их, воспользовавшись пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба политсилы.

"Россия пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить санкции за агрессию против Украины. Потому что санкции действуют, они эффективны и должны продолжаться до тех пор, пока враг не уберется с украинской земли", - сказал Порошенко в эксклюзивном интервью трем украинским телеканалам.

"Россия пытается делать свою работу - она ставит вопрос, что во время коронавируса давайте остановим или ослабим санкции. Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против РФ за оккупацию - эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят - снимите санкции", - подчеркнул политик.

Он отметил, что поскольку в настоящее время российская нефть стоит $16 долларов вместо $120, у России физически не остается денег.

Порошенко отметил, что вопрос Донбасса и Крыма несмотря на попытки России, не отошел на второй план, ведь санкции США и ЕС (Против РФ – ИФ) продлены. "Это является результатом нашей работы. И России сказали решительно - нет. И когда они пытаются делать пиар-акцию, например, прислали бензовозы в Италию, то им сказали, что ни вы никого здесь не обманете. И в этих условиях ЕС защищает европейские ценности", - убежден он.

Кроме того лидер "Евросолидарности" подчеркнул, что Россия как страна-агрессор рано или поздно ответит за свои преступления несмотря на выдачу Украиной Кремлю важных свидетелей. "Они Цемаха выдали, чтобы разрушить процесс, они беркутят выдали, чтобы разрушить суд над убийцами Майдана. Ничего у них не получится. Мы запустили процесс - и Россия за атаку на Украину, за агрессию против нашего государства будет нести ответственность", - резюмировал Порошенко.