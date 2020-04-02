Политика

01:00 02.04.2020

Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

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Североатлантический совет на уровне глав МИД обсудит ситуацию с COVID-19

Совещание Североатлантического совета на уровне глав МИД пройдет в четверг впервые за семидесятилетнюю историю НАТО в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19, заявил накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Наш ответ на COVID-19 будет во главе повестки дня. Мы рассмотрим меры, которые НАТО и (государства - ИФ) союзники принимают в условиях нынешнего кризиса, обеспечивая выполнение нашей основной миссии - надежного и эффективного сдерживания и обороны", - сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции, передававшейся в среду из Брюсселя по видеосвязи.

Он отметил, что альянс "вносит свой вклад в эту общую борьбу с невидимым врагом". Столтенберг сообщил о действиях государств НАТО по оказанию помощи своим союзникам. Воздушным путем было доставлено значительное количество необходимого медицинского оборудования и палаток для полевых госпиталей.

Военный грузовой самолет из Турции доставил маски, защитное снаряжение и другие предметы медицинского назначения в Италию и Испанию в ответ на запросы, поступившие через координационный центр НАТО по оказанию помощи при бедствиях, сообщил глава альянса.

Кроме того, больницы с резервными мощностями в Германии приняли пациентов из Италии и Франции. В помощь итальянским коллегам приехали врачи из Албании и Польши. США доставили медицинское оборудование в Италию. Чехия подарила двадцать тысяч защитных костюмов Италии и Испании, перечислил Столтенберг.

Глава НАТО указал на то, что во всех странах организации союзные вооруженные силы также играют ключевую роль в действиях против коронавируса внутри страны. Они оказывают поддержку гражданским усилиям. В том числе полевыми госпиталями, транспортировкой пациентов, дезинфекцией общественных мест.

"Поэтому на совещании министров иностранных дел мы будем искать способы еще больше скоординировать наш ответ (на коронавирус - ИФ). Мы рассмотрим, как еще более эффективно использовать военные возможности и структуры НАТО для наращивания и ускорения нашей поддержки национальных усилий против COVID-19", - заявил Столтенберг.

Он продолжил, что при основной задаче НАТО обеспечивать безопасность и оборону почти 1 млрд человек необходимо не допустить, чтобы кризис в области здравоохранения превратился в кризис безопасности.

В связи с этим главы МИД обсудят в четверг роль НАТО в борьбе с международным терроризмом, в том числе миссию альянса по военной подготовке в Ираке, которую будет решено усилить ради повышения квалификации иракских сил, поскольку они продолжают препятствовать возвращению ИГИЛ и других террористических групп.

Министры, добавил Столтенберг, рассмотрят также, что еще НАТО может сделать для поддержки своих партнеров в этом регионе.

В повестку совещания включен Афганистан.

"В рамках мирных усилий мы сокращаем наше военное присутствие", - напомнил генеральный секретарь. Он сообщил, что к лету в стране планируется оставить около 12 тыс. военнослужащих. При этом никакое решение о дальнейшем сокращении принято не было, и все свои шаги НАТО будет обставлять условиями.

"Ситуация остается сложной. Так что теперь настало время для талибов и всех политических актеров сыграть свою роль. Все стороны должны взаимодействовать конструктивно, соблюдать свои обязательства и обеспечить начало межафганских переговоров", - сказал Столтенберг.

В числе прочих вопросов повестки он отметил "укрепление политического измерения НАТО". По данному вопросу работает назначенная им экспертная группа.

Члены Североатлантического совета будут приветствовать Республику Северная Македония, которая впервые примет участие в качестве тридцатого члена организации в министерском совещании.

Отвечая на вопрос, генеральный секретарь НАТО подтвердил, что министры иностранных дел стран альянса намерены одобрить новый пакет помощи Украине и Грузии.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО", - сообщил Столтенберг.

Он уточнил, что пакет, который планируется одобрить в четверг, будет дополнительным к уже существующим.

Теги: #совет #темы #совещание #нато
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