Политика

20:46 01.04.2020

Порошенко: Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт

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Порошенко: Отсутствие сотрудничества с МВФ означает дефолт

Отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) означает дефолт, а дефолт означает наступление России на Украину, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, потому что Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не покроют выплаты по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином", - отметил Порошенко.

Он добавил, что в сложившейся ситуации, депутаты либо работают на страну-агрессора Россию, либо занимаются спасением государства в целом.

"Поэтому выбор прост: либо депутаты работают на Россию, ибо отсутствие МВФ означает дефолт страны. А дефолт означает русское наступление. Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже сомнения не имел, что "Европейская солидарность" будет лидером этого процесса", - подчеркнул лидер партии.

Теги: #дефолт #порошенко #мвф
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