Политика

20:22 01.04.2020

Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

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Неосторожные действия властей из-за коронавируса могут привести к продовольственному кризису в мире, предупредили в ООН и ВТО

Главы нескольких международных организаций предупредили в среду, что ситуация вокруг коронавируса COVID-19 грозит перебоями с поставками продовольствия в мире, если правительства разных стран не смогут предпринять правильные действия, сообщают западные СМИ.

В среду с таким предупреждением выступили глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу и глава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй.

"Неуверенность относительно доступности продовольствия может вызвать ограничения на экспорт, что создаст нехватку (продовольственных товаров - ИФ) на глобальных рынках", - цитируют СМИ выдержки из их совместного заявления.

"В разгар закрытия (границ - ИФ) из-за COVID-19 должны быть предприняты все усилия, чтобы гарантировать - товарные потоки текут как можно свободнее, особенно для того, чтобы избежать продовольственного дефицита", - также говорится в заявлении.

В этом контексте СМИ напоминают, что после финансового кризиса 2007 года Индия и Вьетнам ограничили экспорт риса, за чем последовали беспорядки в ряде развивающихся стран, вызванные ростом цен на рис.

В свою очередь главы ВОЗ, ВТО и ФАО указали на миграцию рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве и столкнувшейся с ограничениями на перемещения из-за массового закрытия границ. СМИ уточняют, что в данный момент стала ясной зависимость сельскохозяйственного производства в некоторых странах от притока иностранной рабочей силы. Так, выращивание многих культур в США оказалось под угрозой из-за нехватки сезонных рабочих из Мексики, приезжающих на заработки в США. Аналогичные явления наблюдаются в Западной Европе, которая полагается на рабочих из Северной Африки и стран Восточной Европы, поясняют СМИ.

Кроме этого, заявление ВОЗ, ВТО и ФАО призывает обеспечить безопасность работников, занятых в торговле едой. СМИ поясняют, что ранее часть сотрудников супермаркетов в Италии и Франции отказалась выходить на работу, ссылаясь на недостаток мер по защите их здоровья. С похожими проблемами столкнулась торговая сеть Whole Foods в США.

По мнению глав ВОЗ, ВТО и ФАО, на фоне всех этих проблем международное сотрудничество приобретает особое значение.

Теги: #продовольствие #коронавирус #мир
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