Разумков підписав і направив Зеленському закон про продовження виплати держдопомоги малозабезпеченим на період карантину

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис президентові України Володимиру Зеленському закон, що продовжує виплати державної допомоги малозабезпеченим категоріям населення на період карантину в країні.

Про те, що Разумков підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)", повідомляє сайт парламенту в середу.

Як повідомлялося, законопроект №3275, ухвалений на позачерговому пленарному засіданні ВР у понеділок, гарантує на період карантину продовження виплат державної допомоги малозабезпеченим сім'ям, інших видів державної допомоги, пенсії за інвалідністю.

Закон також передбачає, що Кабінет Міністрів встановить доплату розміром до 300% заробітної плати медичним та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим на роботах із ліквідації захворювання коронавірусної хвороби Covid-19, а для працівників соціального захисту населення, котрі надають послуги громадянам, які перебувають удома, - до 100% заробітної плати.

Закон звільняє від сплати ПДВ операції з увезення на митну територію України ліків, медичних виробів і обладнання для протидії Covid-19 і їх постачання.

Відповідно до закону тимчасово, до 31 травня 2020 року, акцизний податок стягується за ставкою 0 грн за 1 літр 100-відсоткового спирту зі спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів.

Закон також звільняє від сплати податку на землю та на нерухомість з 1 березня по 31 березня 2020 року.

Штрафні санкції за несплату або несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), ненадання (несвоєчасне надання) звітності про сплату ЄСВ не застосовуються з 1 березня по 31 травня поточного року.

На період карантину забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

Відповідно до закону, на період карантину впроваджуються правила дистанційної роботи співробітників: загальну норму тривалості робочого часу передбачено в Кодексі законів про працю України, працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, виконання дистанційної роботи не передбачає жодних обмежень трудових прав, зменшення зарплати.

На період карантину уряд отримує право встановлювати граничні ціни на товари протиепідемічного призначення і соціальні товари.

Місцеві ради та їхні виконавчі комітети під час карантинного періоду мають право проводити дистанційні засідання в режимі відеоконференцій або аудіоконференцій, до порядку денного яких можуть вноситися тільки питання невідкладних змін до місцевого бюджету, інші питання про невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями.

Закон гарантує журналістам безперешкодне пересування територією України, зокрема територіями, де оголошено надзвичайну ситуацію.