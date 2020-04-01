Политика

16:52 01.04.2020

Разумков подписал и направил Зеленскому закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

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Разумков подписал и направил Зеленскому закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон, продолжающий выплаты государственной помощи малообеспеченным категориям населения на период карантина в стране.

О том, что Разумков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", сообщает сайт парламента в среду.

Законопроект №3275, принятый на внеочередном пленарном заседании Рады в понедельник, гарантирует на период карантина продолжение выплат государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности.

Закон также предусматривает, что Кабинет министров установит доплату в размере до 300% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезни COVID-19, а для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги находящимся дома гражданам, - до 100% заработной платы.

Закон освобождает от уплаты НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки.

Согласно закону временно, до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 грн за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств.

Закон также освобождает от платы налога на землю и на недвижимость с 1 марта по 31 марта 2020 года.

Штрафные санкции за неоплату или несвоевременную оплату единого социального взноса (ЕСВ), не предоставление (несвоевременное предоставление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая текущего года.

На период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Согласно закону, на период карантина вводятся правила дистанционной работы сотрудников: общая норма продолжительности рабочего времени предусмотрена Кодексом законов о труде Украины, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав, уменьшение зарплаты.

На период карантина правительство получает право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Местные советы и их исполнительные комитеты во время карантинного периода имеют право проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференций или аудиоконференций, в повестку дня которых могут включаться только вопросы неотложного внесения изменений в местный бюджет, другие вопросы о неотложных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или скорейшей ликвидации особо тяжких чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками, эпидемиями и пандемиями.

Закон гарантирует журналистам беспрепятственное передвижение по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Теги: #госпомощь #разумков #закон #коронавирус
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