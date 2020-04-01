Политика

16:21 01.04.2020

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

1 мин читать
ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

Европейский Союз заявляет, что не признает указ президента Российской Федерации Владимира Путина, которым он внес большую часть территорий Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, в которых не россиянам запрещено владеть землей.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в среду.

В ЕС также отметили, что этот указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это - "еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове" и также может привести к необоснованному лишению имущества.

"ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #крым #ес #земля
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:13 01.04.2020
В Раде уже зарегистрировано 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли

В Раде уже зарегистрировано 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли

19:29 31.03.2020
Ограничения заложенные в законе о рынке земли сводят на нет экономический эффект от его принятия - агробизнес

Ограничения заложенные в законе о рынке земли сводят на нет экономический эффект от его принятия - агробизнес

00:43 31.03.2020
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

13:02 30.03.2020
Рада не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли в понедельник

Рада не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли в понедельник

20:56 29.03.2020
Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

14:59 29.03.2020
ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

ЕС поддержал призыв спецпредставителя ООН о прекращении огня в Сирии для борьбы с Covid-19

09:20 27.03.2020
ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

ЕС позднее оценит целесообразность ограничения на въезд иностранцев, на внутренних границах обеспечит "зеленые коридоры"

03:14 27.03.2020
ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе против коронавируса, в том числе на разработку вакцины

ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе против коронавируса, в том числе на разработку вакцины

00:50 27.03.2020
ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности

ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности

22:00 26.03.2020
Кризис COVID-19 показал необходимость реконструкции европейской экономики

Кризис COVID-19 показал необходимость реконструкции европейской экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Кулеба договорился с главой МИД Китая о первом за 10 лет визите в Украину

Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков подписал и направил Зеленскому закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

В "Европейской солидарности" прогнозируют, что недопоступления в бюджет за первый квартал составят 60 млрд грн и предлагают план спасения экономики

Кулеба договорился с главой МИД Китая о первом за 10 лет визите в Украину

Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

МИД Украины призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций на оккупированные территории

Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Генсек НАТО Столтенберг створив групу для напрацювання пропозицій щодо посилення політичного виміру альянсу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА