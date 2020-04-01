ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

Европейский Союз заявляет, что не признает указ президента Российской Федерации Владимира Путина, которым он внес большую часть территорий Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, в которых не россиянам запрещено владеть землей.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в среду.

В ЕС также отметили, что этот указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это - "еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове" и также может привести к необоснованному лишению имущества.

"ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.