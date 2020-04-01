Политика

15:58 01.04.2020

Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

2 мин читать
Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Народный депутат Украины Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), обнародовавший записи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса о якобы о продаже госдолжностей, заявляет, что сотрудники СБУ приехали по адресу его проживания, вероятно, для проведения следственных действий.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут", - написал депутат на своей странице в Фейсбук в среду.

В свою очередь адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбук написал: "По месту регистрации народного депутата Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними".

Найем сообщил, что цель прибытия сотрудников СБУ – "вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года".

"Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не можем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки", - написал он.

Агентство "Интерфакс-Украина" пока еще не располагает подтверждением этой информации от СБУ.

Как сообщалось, 29 марта Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

31 марта Лерос сообщил, что рассказал на допросе в Национальном антикоррупционном бюро Украины во вторник о том, откуда получил видеозаписи с участием человека, похожего на брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака Дениса.

Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника. Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо. Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Теги: #гео_лерос #скандал #сбу #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 01.04.2020
Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

16:04 01.04.2020
Брат Ермака утверждает, что занимался поиском проектов и идей для государства как общественный деятель, а записи являются "нарезкой с вырванным контекстом"

Брат Ермака утверждает, что занимался поиском проектов и идей для государства как общественный деятель, а записи являются "нарезкой с вырванным контекстом"

15:04 01.04.2020
Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

14:26 01.04.2020
СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

09:31 31.03.2020
Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

Замглавы бюджетного комитета считает, что у Украины есть 2-3 недели для принятия изменений в госбюджет-2020

18:07 30.03.2020
СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

20:22 29.03.2020
Депутат Лерос просит НАБУ проверить информацию на видеозаписях с участием брата Ермака

Депутат Лерос просит НАБУ проверить информацию на видеозаписях с участием брата Ермака

15:31 29.03.2020
Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

19:05 28.03.2020
Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

Рада хочет предоставить врачам право использовать для лечения коронавируса лекарства, которые не предназначены для борьбы с гриппом - Кравчук

18:53 28.03.2020
Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

Фракция "Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания Рады в сессионном зале - Кравчук

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Кулеба договорился с главой МИД Китая о первом за 10 лет визите в Украину

Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков подписал и направил Зеленскому закон о продолжении выплаты госпомощи малообеспеченным на период карантина

ЕС не признает указ президента РФ, запрещающий не россиянам владеть землей в Крыму и Севастополе

Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

В "Европейской солидарности" прогнозируют, что недопоступления в бюджет за первый квартал составят 60 млрд грн и предлагают план спасения экономики

Кулеба договорился с главой МИД Китая о первом за 10 лет визите в Украину

Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

МИД Украины призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций на оккупированные территории

В Раде уже зарегистрировано 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли

Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Генсек НАТО Столтенберг створив групу для напрацювання пропозицій щодо посилення політичного виміру альянсу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА