Политика

15:56 01.04.2020

Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

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Посол США в НАТО: союзники будут продолжать поддерживать членство Украины и Грузии в альянсе

Постоянный представитель США в НАТО, посол Кэй Хатчисон (Kay Bailey Hutchison) заверяет, что союзники по НАТО не намерены прекращать усилия, направленные на поддержку вступления Украины и Грузии в альянс.

«Мы привержены тому, чтобы эти страны стали будущими членами НАТО, мы хотим их всех», - сказала она в среду в ходе видео-пресс-конференции накануне заседания министров иностранных дел, которое пройдет в четверг посредством видео-конференции.

Хатчисон напомнила, что НАТО проводит политику открытых дверей, что продемонстрировало недавнее вступление в альянс Северной Македонии.

Американский посол подчеркнула, что союзники хотят видеть продолжение реформ в Украине и Грузии, а также их «победу» над российской дезинформацией и восстановление границ. «Россия должна позволить этим странам иметь свои суверенные правила, их суверенные территории, суверенные границы. Мы очень привержены помочь Украине и Грузии продолжать реагировать на российскую агрессию, которая захватила часть их стран. Мы не намерены прекращать эти усилия», - заявила она.

Хатчисон выразила уверенность, что завтра в рамках заседания министры одобрят пакет помощи, который «будет продолжать развивать нашу поддержку и помощь для Украины и Грузии».

Теги: #сша #украина #членство #нато
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