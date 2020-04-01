Депутаты "Слуги народа" требуют у правоохранителей расследовать информацию, обнародованную на "пленках Лероса"

Народные депутаты фракции "Слуга народа" выразили обеспокоенность реакцией правоохранительных органов на информацию, обнародованную нардепом Гео Леросом.

Заявление депутатов обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в соцсети Фейсбук.

"Информация может свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса президента Украины. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными. Считаем такие действия угрожающими гражданскому обществу и его базовым правам и свободам", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты обратились в Офису генерального прокурора, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины и Министерству внутренних дел Украины с требованием в первую очередь расследовать непосредственно суть обнародованных записей.

"А еще призываем их исключить действия, можно было бы рассматривать, как давление или преследования народного депутата Украины", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата главы ОП Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности. Согласно таймингу, записи были сделаны в августе-октябре 2019 года.

Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на данных видеозаписях.

Ермак же заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура после обращения Лероса открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил Лероса от должности внештатного советника. Ранее Лерос вошел в число депутатов "Слуги народа", которые подписали обращение к секретарю СНБО с призывом уволить своего советника на общественных началах Сергея Сивохо. Также Лерос критиковал результаты заседания ТКГ в Минске 11 марта с участием Ермака, на котором обсуждался вопрос создания Консультативного совета, который оппоненты власти расценили как возможную легализацию на переговорах представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".