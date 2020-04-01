Кулеба договорился с главой МИД Китая о первом за 10 лет визите в Украину

Член Государственного Совета, министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой принял его приглашение посетить Украину с визитом, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Ван И принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с визитом. Он также пригласил Дмитрия Кулебу посетить с визитом Пекин. Это приглашение было тоже принято. Кроме этого, министры согласовали политические консультации в Пекине на уровне своих заместителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины в среду.

Как отмечается, глава МИД Китая посетит Украину впервые с 2010 года.

Кулеба также выразил глубокую благодарность правительству Китая за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Груз со средствами индивидуальной защиты для украинских медиков прибыл в Киев в среду ночью.

"Украина заинтересована в развитии стратегического партнерства с Китаем. Вы и я имеем все возможности, чтобы наполнить его амбициозными проектами, которые приведут к встрече лидеров наших государств", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

В свою очередь министр иностранных дел КНР подтвердил готовность развивать и укреплять стратегическое партнерство с Украиной, в частности, в контексте реализации инициативы КНР "Один пояс - один путь". Также Ван И отметил гигантский потенциал сотрудничества двух стран.

В министерстве отметили, что по итогам прошлого года, Китай стал крупнейшим торговым партнером Украины, объем двусторонней торговли достиг рекордных $12,8 млрд.