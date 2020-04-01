Зеленский подписал законопроекты о противокоронавирусных лекарствах и онлайн-заседаниях комитетов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта подписал два из направленных ему на подпись трех законов, принятых на внеочередных заседаниях парламента 30 марта.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, глава государства во вторник подписал законы №3268 и 3277.

Закон №3268 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (Covid-19)" позволяет использовать без регистрации в Украине лекарственные средства для лечения коронавируса, если их эффективность доказана в других развитых странах и они рекомендованы официальным органом США, стран-членов ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля.

Закон №3277 "О внесении изменений в закон "О комитетах Верховной Рады Украины" позволяет во время карантина проводить заседания комитетов в режиме видеоконференции.

Также 31 марта председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил Зеленскому на подпись и закон №3254 "О внесении изменения в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" о непрерывном обеспечении питания военнослужащих" разрешает Минобороны и МВД продлить срок действия договоров о закупке услуг по питанию для военнослужащих до конца 2020 года без проведения повторных закупок.