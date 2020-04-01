МИД Украины призвал Россию обеспечить доступ СММ ОБСЕ и гуманитарных неправительственных организаций на оккупированные территории

Министерство иностранных дел Украины разделяет обеспокоенность Франции и Германии касательно отсутствия прогресса в процессе мирного урегулирования на Донбассе во время пандемии COVID-19, которая была выражена в совместном заявлении министров иностранных дел от 30 марта.

"Вместе с нашими партнерами по Нормандскому формату - ФРГ и Францией - мы призываем РФ, как сторону международного вооруженного конфликта, немедленно выполнить свои оборонные обязательства по Минским соглашениям, в частности обеспечить устойчивое прекращение огня на Донбассе", - подчеркивается в комментарии, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

В министерстве подчеркивают, что Украина ранее привлекала внимание международного сообщества к неспособности препятствовать распространению коронавируса на оккупированных территориях.

"В условиях продолжения боевых действий и фактического закрытия оккупированной части Донбасса для СММ ОБСЕ, учреждений ООН, Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных неправительственных организаций, местные жители оказались в роли заложников, беззащитных перед угрозой пандемии", - отмечают в ведомстве.

МИД Украины настаивает, что Россия обязана обеспечить беспрепятственных доступ к оккупированным территориям, в том числе к участку украинско-российской государственной границы, согласно принятым в рамках Минских соглашений обязательствам.

"Призываем РФ обеспечить в полном объеме право на жизнь и доступ к медицинскому обеспечению незаконно заключенных украинцев, обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ представителей мониторинговых миссий и Международного комитета Красного Креста, а также украинских врачей к населению временно оккупированных территорий с целью проведения квалифицированного медицинского обследования и лечения", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, 30 марта министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас обнародовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность ограничениями, введенными с 21 марта 2020 года для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине боевиками на Донбассе.

"Эпидемия "COVID-19" не может служить предлогом для ограничения свободы передвижения миссии и препятствования выполнению ее мандата. СММ ОБСЕ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая районы, неконтролируемые правительством. Россия должна использовать свое влияние и гарантировать ее прохождение в условиях полной свободы и безопасности", - заявили министры.

Также Маас и Ле Дриан призвали отменить ограничения на доступ в не контролируемые правительством районы для агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста.