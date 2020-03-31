Генсек НАТО Столтенберг створив групу для напрацювання пропозицій щодо посилення політичного виміру альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із впливових політиків та експертів створив групу, яка допомагатиме йому в аналізі та розробці пропозицій, спрямованих на зміцнення політичного виміру альянсу.

У прес-релізі альянсу, поширеному у вівторок, зазначається, що на грудневому саміті союзників, який відбувся у Лондоні, було досягнуто домовленостей про те, що під егідою генсека альянсу буде проведено аналітичний аналіз із розробкою подальших пропозицій про політичну роль НАТО. Зокрема, очікується, що в результаті цього процесу будуть запропоновані рекомендації щодо "зміцнення єдності Північноатлантичного союзу, розширення політичних консультацій і координації між союзниками та посилення політичної ролі НАТО".

"Склад групи, що консультує Генерального секретаря щодо процесу аналізу, враховує гендерний баланс, відповідний досвід і географічний розподіл союзників. Група взаємодіятиме зі столицями союзників і Північноатлантичною радою, директивним органом НАТО та іншими відповідними зацікавленими сторонами", - наголошується в повідомленні.

Співголовами групи з п'яти чоловіків і п'яти жінок будуть Томас де Мезьєр (Thomas de Maizière) і Вес Мітчелл (Wess Mitchell), і вони підкорятимуться Генеральному секретарю.

Вес Мітчел - американський експерт у сфері зовнішньої політики, колишній дипломат, який раніше обіймав посаду помічника держсекретаря з питань європейських і євроазіатських справ. До нього цю посаду обіймала Вікторія Нуланд. У лютому минулого року він подав у відставку на знак протесту проти політики адміністрації президента Дональда Трампа. До призначення на посаду очолював Центр аналізу європейської політики.

Томас де Мезьєр - німецький політик, який у різні періоди часу обіймав посади міністра внутрішніх справ, міністра оборони, з 2009 року він є депутатом Бундестагу. Він був єдиним із міністрів, хто довгостроково працював у кабінеті канцлера Меркель, а також розглядався як один з її наступників.

До групи були призначені: Грета Боссенмаєр (Greta Bossenmaier, Канада), Аня Далгаард-Нільсен (Anja Dalgaard-Nielsen, Данія), Юбер Ведрін (Hubert Védrine Франція), Марта Дассо (Marta Dassù, Італія), Герна Вераген (Herna Verhagen, Нідерланди), Анна Фотига (Anna Fotyga, Польща), Такан Ільдем (Tacan Ildem, Туреччина) і Джон Б'ю (John Bew, Велика Британія).