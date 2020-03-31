Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами, списки которых обновляются и финализируются.

"Я очень надеюсь, что может это неделя, 10 дней, две недели, и мы уже начнем проводить эти обмены", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Ермак указал, что процесс подготовки обменов продолжается, но он усложнен сегодня ситуацией с пандемией коронавируса.

"Поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что у нас были определенные трудности, потому что не были допущены представители Красного креста. Но мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ, был разговор президента Зеленского с руководителем Красного креста, чтобы на ту территорию были немедленно направлены их представители для усовершенствования списков всех людей, которые там находятся", - рассказал он.