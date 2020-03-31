Политика

16:55 31.03.2020

Представители так называемых "ДНР/ЛНР" при каденции этой украинской власти никогда не станут полноправными участниками ТКГ

1 мин читать
Представители так называемых "ДНР/ЛНР" при каденции этой украинской власти никогда не станут полноправными участниками ТКГ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" при каденции этой украинской власти никогда не станут полноправными участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Больше пяти лет, которые происходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют (от ОРДЛО – ИФ) только представители так называемых "ДНР" и "ЛНР". Они не являются участниками Трехсторонней контактной группы, и при нашей каденции никогда ими не станут", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Ермак подчеркнул, что Украина никогда не вела переговоров ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами, и не будет никогда их вести, но готова сегодня говорить с украинскими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях и не являются участниками войны на Донбассе.

Теги: #нормандский_формат #ткг #ермак #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 31.03.2020
Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

Украина должна быть готова к тому, что после пандемии некоторые страны будут пытаться решить вопрос санкций в условиях экономического кризиса

17:45 31.03.2020
Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

17:24 31.03.2020
Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

16:48 31.03.2020
Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

16:08 31.03.2020
Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

15:55 31.03.2020
Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

12:12 31.03.2020
Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

01:17 31.03.2020
Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

19:40 30.03.2020
На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

На оккупированных территориях от населения скрывают реальную картину заболеваемости COVID-19 - Минреинтеграции

16:35 30.03.2020
ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Меркель обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате

Ермак надеется, что через одну-две недели могут произойти новые обмены удерживаемыми лицами

Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

ПОСЛЕДНЕЕ

Генсек НАТО Столтенберг створив групу для напрацювання пропозицій щодо посилення політичного виміру альянсу

Депутаты предлагают Раде заложить основы функционирования Государственного аграрного реестра, ограничить господдержку на уровне 50 млн грн в одних руках

Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

Раде предлагают запретить акции и митинги у зданий судов ближе, чем в 50 м

Порошенко о рынке земли: мы сохранили государственную землю и дали возможность крестьянам распоряжаться своей собственностью

Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения - весомый толчок к развитию экономики, фермерства и АПК - Шмыгаль

ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА