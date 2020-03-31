Представители так называемых "ДНР/ЛНР" при каденции этой украинской власти никогда не станут полноправными участниками ТКГ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" при каденции этой украинской власти никогда не станут полноправными участниками Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Больше пяти лет, которые происходит процесс в Минске, на этих переговорах присутствуют (от ОРДЛО – ИФ) только представители так называемых "ДНР" и "ЛНР". Они не являются участниками Трехсторонней контактной группы, и при нашей каденции никогда ими не станут", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Ермак подчеркнул, что Украина никогда не вела переговоров ни с так называемыми "ДНР" и "ЛНР", ни с террористами, ни с сепаратистами, и не будет никогда их вести, но готова сегодня говорить с украинскими гражданами, которые временно проживают на оккупированных территориях и не являются участниками войны на Донбассе.