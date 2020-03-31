Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост заместителя министра в одном из министерств "человека из прошлой власти", работавшего ранее в КГГА.

"Я остановил, это происходило в моем кабинете, в Офисе президента, и этому есть свидетели, попытки этого господина, который является депутатом от партии "Слуга народа", обманным путем назначить на должность в одном из министерств, на должность заместителя министра, человека из прошлой власти, который работал в Киевской городской государственной администрации", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.