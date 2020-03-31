Политика

16:48 31.03.2020

Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

1 мин читать
Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост заместителя министра в одном из министерств "человека из прошлой власти", работавшего ранее в КГГА.

"Я остановил, это происходило в моем кабинете, в Офисе президента, и этому есть свидетели, попытки этого господина, который является депутатом от партии "Слуга народа", обманным путем назначить на должность в одном из министерств, на должность заместителя министра, человека из прошлой власти, который работал в Киевской городской государственной администрации", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник.

Теги: #кгга #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 31.03.2020
Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

15:55 31.03.2020
Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

14:10 31.03.2020
В Киеве увеличили количество транспортных средств на наиболее загруженных спецмаршрутах

В Киеве увеличили количество транспортных средств на наиболее загруженных спецмаршрутах

12:12 31.03.2020
Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

01:17 31.03.2020
Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

Глава ОП Ермак: это только первый шаг земельной реформы

16:35 30.03.2020
ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

15:31 29.03.2020
Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

01:52 28.03.2020
Украинскую культуру не оставят без поддержки государства – глава Офиса президента

Украинскую культуру не оставят без поддержки государства – глава Офиса президента

17:40 26.03.2020
УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

18:59 25.03.2020
Нардеп Поляков подал в суд иск о непредоставлении Ермаком декларации за 2019г - ОАСК

Нардеп Поляков подал в суд иск о непредоставлении Ермаком декларации за 2019г - ОАСК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Идея Консультационного совета в ТКГ будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ, которые до сих пор продолжаются

Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Депутаты предлагают Раде заложить основы функционирования Государственного аграрного реестра, ограничить господдержку на уровне 50 млн грн в одних руках

Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

Раде предлагают запретить акции и митинги у зданий судов ближе, чем в 50 м

Порошенко о рынке земли: мы сохранили государственную землю и дали возможность крестьянам распоряжаться своей собственностью

Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения - весомый толчок к развитию экономики, фермерства и АПК - Шмыгаль

ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

Рада назначила Марченко главой Минфина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА