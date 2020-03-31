Главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что главным условием для проведения следующего саммита в Нормандском формате является выполнение всех договоренностей последнего саммита в Париже 9 декабря 2019 года, начиная с прекращения огня.

"Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всех тех, кто они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и делает всё, чтобы это выполнить, но, к сожалению, не все зависит от нас. Потому что есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали всё, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязанностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".