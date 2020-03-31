Депутаты предлагают Раде заложить основы функционирования Государственного аграрного реестра, ограничить господдержку на уровне 50 млн грн в одних руках

Группа депутатов фракций "Слуга народа" и "За будущее" предлагают Верховной Раде принять законопроект, который заложит основы функционирования Государственного аграрного реестра, и ввести ограничение по господдержке в размере 50 млн грн на производителя или группу связанных лиц.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и других законов Украины относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции (№3295) зарегистрирован в парламенте 30 марта.

Законопроект устанавливает ограничения по каждому виду государственной поддержки в сумме 50 млн грн на одного производителя в год с учетом связанных лиц.

Документом предусмотрено, что Государственный аграрный реестр ведется за счет средств госбюджета с целью комплексного интегрирования сведений о производителях сельскохозяйственной продукции, включая их имущественные, земельные, экологические, трудовые, финансово-кредитные и другие права и характеристики.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ уточняет определения, которые необходимы для надлежащего функционирования системы господдержки (производитель сельскохозяйственной продукции; сельскохозяйственная деятельность, сельскохозяйственный товаропроизводитель) и определяет принципы, на которых предоставляется господдержка (прозрачность, публичность, целевое использование выделенных средств).

Кроме того, основные положения законопроекта предусматривают введение законодательных оснований для функционирования Государственного аграрного реестра, исключения положений, касающихся государственного регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна, предоставление права на получение бюджетной животноводческой дотации субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой.

Законопроект также уточняет положения по исправлению ошибок Государственного земельного кадастра с использованием программного обеспечения Государственного аграрного реестра.