Политика

12:31 31.03.2020

Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

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Лукашенко пока не видит оснований переносить президентские выборы в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что пока нет оснований для переноса президентских выборов, которые должны пройти не позднее 30 августа.

"Нам надо не только обсуждать, но и планировать президентские выборы. У нас пока нет оснований переносить президентские выборы, как некоторые тут нам (не то враги, не то соперники) подсказывают. Политические вопросы никуда не уйдут. Их надо обсуждать", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой.

Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства отметил, что также необходимо посоветоваться с Центральной избирательной комиссией и определить сроки подготовки кампании. "Вы человек опытный, занимались этим, будучи главой Администрации, поэтому ваше слово будет не последним", - добавил он, обращаясь к Кочановой.

Выборы президента Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
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