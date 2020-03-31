Порошенко о рынке земли: мы сохранили государственную землю и дали возможность крестьянам распоряжаться своей собственностью

Принятие Верховной Радой закона о рынке земли с учетом поправок "Европейской солидарности" - это решение, которое позволит сформировать цивилизованный рынок земли, при этом не позволит распродать государственные и коммунальные земельные ресурсы, заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Я еще раз подчеркиваю: речь не идет о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы отметили, что единственная возможность, когда "Европейская солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли. 11млн гектаров, принадлежащих государству, то есть украинскому народу, запрещено продавать этим законом. Это поправка "Европейской солидарности", и сегодня в зале она проголосована. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности, муниципалитетам, также запрещена к продаже", - отметил Порошенко на брифинге в Верховной Раде после голосования за закон о рынке земли в ночь на вторник.

По его словам, в принятом парламентом законе есть ответы, что делать и как поддержать украинского фермера: "только им предоставлена возможность владеть землей за пределами 100 га".

Политик добавил, что в этих условиях также сделаны большие шаги для того, чтобы не допустить монополизации земли агрохолдингами.

Он призвал не верить фейкам о "тотальной распродаже", которые распространяют политики, позиция которых может привести к дефолту Украины.

"Мы сохранили государственную землю, мы сохранили коммунальную собственность и сегодня предоставили право только тем, кто много лет владеет землей как житель, как тот, кто ее обрабатывает, самостоятельно определять судьбу своей земли", - заверил Порошенко.

Как сообщалось, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

За законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во втором чтении и в целом в ночь на вторник проголосовали 259 народных депутатов из 226 минимально необходимых. Голоса за закон распределились следующим образом: "Слуга народа" - 206, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 13, "Доверие" - 12, внефракционные - 5. Фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина" и группа "За будущее" не дали ни одного голоса в поддержку.