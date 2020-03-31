Политика

10:39 31.03.2020

Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения - весомый толчок к развитию экономики, фермерства и АПК - Шмыгаль

1 мин читать
Снятие моратория на продажу земли сельхозназначения - весомый толчок к развитию экономики, фермерства и АПК - Шмыгаль

Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения является весомым толчком к развитию экономики, фермерства и аграрно-промышленного комплекса.

"Снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения - это весомый толчок для развития экономики, фермерства, аграрного комплекса в Украине", - написал Шмыгаль в своем "Телеграм-канале".

Как сообщалось, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Теги: #шмыгаль #рынок_земли
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:53 31.03.2020
Порошенко о рынке земли: мы сохранили государственную землю и дали возможность крестьянам распоряжаться своей собственностью

Порошенко о рынке земли: мы сохранили государственную землю и дали возможность крестьянам распоряжаться своей собственностью

17:42 30.03.2020
Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

13:02 30.03.2020
Порошенко призвал Шмыгаля следовать достигнутой договоренности и оставить высокие зарплаты только врачам и военнослужащим

Порошенко призвал Шмыгаля следовать достигнутой договоренности и оставить высокие зарплаты только врачам и военнослужащим

13:02 30.03.2020
Рада не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли в понедельник

Рада не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли в понедельник

12:42 30.03.2020
Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

Во время кризиса расходы на развитие ставим на вторую позицию после расходов на борьбу с эпидемией

18:19 29.03.2020
Кабмин намерен сохранить в полном объеме финансирование для аграриев и фермеров

Кабмин намерен сохранить в полном объеме финансирование для аграриев и фермеров

17:46 29.03.2020
Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги

Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги

17:26 29.03.2020
На финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн

На финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн

17:02 29.03.2020
Кабмин планирует до конца года на 30% уменьшить оплату труда руководителям и членам набсоветов госпредприятий

Кабмин планирует до конца года на 30% уменьшить оплату труда руководителям и членам набсоветов госпредприятий

11:30 29.03.2020
Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

Рада назначила Марченко главой Минфина

ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ОП Ермак во вторник проведет онлайн-брифинг на Facebook

Раде предлагают запретить акции и митинги у зданий судов ближе, чем в 50 м

ООН призывает выделить $2,5 трлн на помощь развивающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Рада поддержала назначение Степанова главой Минздрава Украины

Рада назначила Марченко главой Минфина

ГБР по заявлению Ермака открыло дело в связи с распространением информации о якобы торговле госдолжностями

Зеленский выступит на внеочередном заседании Верховной Рады, которое назначено на 16:30 понедельника

Меры по противодействию коронавирусу не должны влиять на уровень готовности украинской армии – Зеленский на совещании с военным руководством

В "Евросолидарности" назначение новых министров считают ответственностью монобольшинства и президента Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА