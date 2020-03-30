Политика

19:27 30.03.2020

Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

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Канада пообещала Украине поддержку в МВФ

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Канада поддержит Украину в Международном валютном фонде, сообщает украинское Министерство иностранных дел.

"Дмитрий Кулеба проинформировал канадского коллегу о состоянии принятия в Верховной Раде Украины законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции. Франсуа-Филипп Шампань положительно отметил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины в понедельник.

Также министры обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19. В частности, Кулеба сообщил о программе МИД Украины "Защита" и помощи гражданам за рубежом.

"Наша координация является хорошим примером того, как два государства должны сотрудничать во время кризиса. Кроме того, Канада дает всему миру пример эффективных действий во время этой пандемии ", - цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

Кроме того, Шампань и Кулеба скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ. Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции по "гуманитарным соображениям" борьбы с COVID-19 и отметил необходимости сохранять санкции против РФ.

Теги: #канада #украина #мвф
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