Политика

17:42 30.03.2020

Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

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Рада продолжает рассматривать законопроект о рынке земли

Народные депутаты Украины на внеочередном заседании парламента в понедельник вечером продолжили рассмотрение законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения.

"Мы переходим к последнему вопросу на сегодняшнем внеочередном заседании. Это вопрос 2178-10 – проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении", - сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на внеочередном заседании парламента в понедельник.

Депутаты продолжили рассмотрение с поправки № 3299.

Автор поправки, народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич напомнил, что фракция требует рассмотрение данного законопроекта только после проведения Всеукраинского референдума о введении рынка земли.

Шуфрич также подчеркнул, что решение о принятии законопроекта на внеочередном заседании парламента противоречит Конституции Украины и не является легитимным, и может стать причиной обращения в КС.

Как сообщалось, народные депутаты предложили при обсуждении законопроекта во втором чтении рассмотреть более 4000 правок.

Теги: #верховная_рада #рынок_земли
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