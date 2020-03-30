Политика

16:47 30.03.2020

Рада назначила Марченко главой Минфина

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Рада назначила Марченко главой Минфина

Верховная Рада Украины назначила Сергея Марчекно на пост министра финансов, назначение поддержали 256 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

На утреннем внеочередном заседании парламентариям не хватило двух голосов, чтобы назначить его на эту должность.

Марченко сменит на посту министра финансов Игоря Уманского, который был назначен 4 марта и уволен на утреннем заседании парламента.

Сергей Марченко – бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 гг.) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019 гг.), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.

Теги: #марченко #кадры #минфин
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