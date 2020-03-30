Меры по противодействию коронавирусу не должны влиять на уровень готовности украинской армии – Зеленский на совещании с военным руководством

Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые ради безопасности от коронавируса меры не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы – их", - сказал он Зеленский селекторном совещании с министром обороны Украины, главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни Covid-19 и обеспечения обороноспособности Украины. Зеленский заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения Covid-19 в войсках, а также об участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Главком ВСУ Руслан Хомчак заверил, что армия готова к отпору агрессору и обороне Украины. В рабочем порядке была заслушана информация об основных проблемах с обеспечением армии и даны все необходимые поручения.

Министр обороны Украины Андрей Таран доложил, что ситуация контролируемая, поскольку приоритет для Министерства обороны – человек и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего.