Рада отклонила назначение экс-замглавы администрации президента Марченко министром финансов

Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Ранее в понедельник на внеочередном заседании Рада уволила с должности министра финансов Игоря Уманского, который работал на этой должности с 4 марта 2020 года.

Сергей Марченко – бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 годы) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.