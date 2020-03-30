Политика

14:34 30.03.2020

Рада отклонила назначение экс-замглавы администрации президента Марченко министром финансов

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Рада отклонила назначение экс-замглавы администрации президента Марченко министром финансов

Верховная Рада Украины отклонила назначение Сергея Марченко главой Минфина.

Назначение Марченко поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Ранее в понедельник на внеочередном заседании Рада уволила с должности министра финансов Игоря Уманского, который работал на этой должности с 4 марта 2020 года.

Сергей Марченко – бывший замминистра финансов (с 2016 по 2018 годы) и экс-замглавы администрации президента при президенте Порошенко (2018-2019), баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" бывшего в то время премьер-министром Владимира Гройсмана.

Теги: #марченко #верховная_рада #кадры #минфин
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