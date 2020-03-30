Украина может отправить самолет за помощью от МККК на этой неделе

На этой неделе Украина может отправить самолет за помощью от Международного комитета Красного креста (МККК), который доставит в страну средства для индивидуальной защиты врачей и оборудование для больниц, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Там в грузе, прежде всего, средства индивидуальной защиты для врачей и оборудование, необходимое для функционирования больниц - это то, с чем непосредственно работают врачи - шприцы, перчатки, такого порядка оборудование... Мы сейчас завершаем переговоры внутри страны относительно самолета, который можем отправить за этим грузом. Надеюсь, что на этой неделе мы сможем его туда отправить", - сказал он на онлайн-брифинге в понедельник.

По словам Кулебы, это не те средства, которые непосредственно используются для борьбы с коронавирусом, но они срочно необходимы для врачей.

"Потому что вопрос защиты врачей является одним из самых приоритетных не только у нас, но и в других странах", - пояснил министр.