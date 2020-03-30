Порошенко призвал Шмыгаля следовать достигнутой договоренности и оставить высокие зарплаты только врачам и военнослужащим

Пятый президент Украины (2014-2019), народный депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает премьер-министра Дениса Шмыгаля сократить высокие зарплаты всем государственным служащим, кроме медиков и военнослужащих.

"Я хочу обратиться к премьер-министру: вы действительно учли вчерашнее предложение по ограничению заработных плат всем государственным служащим, но в стране есть не только государственные служащие. Мы договорились о том, что остаются у нас высокие заработные платы только у врачей, которые борются с коронавирусом, и военнослужащих, которые находятся на фронте", - сказал Порошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он пояснил, что согласно подготовленному законопроекту, по-прежнему высокие зарплаты остались у работников прокуратуры, Государственного бюро расследований и других ведомств.

"Мы договорились: воины и медики. Все остальные попадают под позицию 10 минимальных зарплат. Это высокая заработная плата, и я прошу, чтобы проект был сегодня приведен в соответствие с нашей договоренностью", - подчеркнул Порошенко.