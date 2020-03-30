Политика

11:44 30.03.2020

На внеочередном пленарном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 народных депутатов "Слуги народа"

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На внеочередном пленарном заседании Рады по болезни могут отсутствовать около 15 народных депутатов "Слуги народа"

Во фракции "Слуга народа" около 15 человек могут отсутствовать на внеочередном пленарном заседании парламента по состоянию здоровья, заявляет глава фракции Давид Арахамия

"По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это", - сказал Арахамия журналистам перед согласительным советом руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.

Теги: #верховная_рада #арахамия
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