Политика

09:46 30.03.2020

Украинцы смогут безотлагательно получить статус безработного и отказаться от посещения службы занятости

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Украинцы смогут безотлагательно получить статус безработного и отказаться от посещения службы занятости

Кабинет министров в период чрезвычайной ситуации разрешило предоставлять статус безработного без применения семидневного периода для активного поиска работы и позволило зарегистрированным безработным не посещать службу занятости на протяжении 30-ти и более календарных дней.

Как сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в понедельник, Кабинет министров на заседании в воскресенье принял соответствующее постановление с изменениями в порядок регистрации и ведения учета лиц в поиске работы.

"Человеку сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости на протяжении семи дней посещать собеседования с работодателями. В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и зарегистрированный безработный для трудоустройства или другого вида деятельности", - пояснило министерство.

Согласно сообщению, на период карантина предоставление статуса безработного будет происходить сразу же после подачи им заявления, а помощь будет назначаться после первого дня регистрации.

В министерстве также добавили, что коммуникация безработных и сотрудников службы занятости будет происходить по телефону или посредством электронной почты.

Теги: #трудоустройство #кабмин
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