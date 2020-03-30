Порошенко призвал парламент принять дополнительные меры защиты медиков и малообеспеченных украинцев, а также по противодействию экономическому кризису

В связи со стремительным распространением коронавируса и экономического кризиса во фракции "Европейская солидарность" призвали парламент на внеочередном заседании принять дополнительные меры защиты врачей, малообеспеченных украинцев и по противодействию кризисным явлениям в экономике страны, сообщила пресс-служба политсилы.

"Сейчас мы нуждаемся решительных и системных шагах. Первая позиция - это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедность. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предполагается и защита субъектов хозяйствования, и активная позиция по защите малообеспеченных и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", - цитирует пресс-служба партии "Евросолидарность" слова лидера Петра Порошенко после согласительного совета.

Политик отметил, что народные депутаты этой фракции внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия в отношении медиков.

"Мы предполагаем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованиям по защите врачей и защиты физического, чтобы были обеспечены костюмами масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, подготовка страны к пандемии и экономическим угрозам требует решительных и неординарных решений правительства.

"Заседание (Согласительного совета – ИФ) было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, обычно требует решительных и неординарных решений", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, в понедельник, 30 марта, в 11:00 состоится согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп), затем в 14:00 - внеочередное заседание Верховной Рады в сессионном зале.