Премьер предлагает Верховной Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Сергея Марченко – министров финансов и Максима Степанова – министром здравоохранения Украины.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы 29 марта в парламенте.

Также премьер предлагает Раде уволить с должности министра финансов Игоря Уманского, а должности главы Минздрава – Илью Емца.

Согласно Конституции Украины, как и указано в представлениях премьера, кандидатуры на должности министров вносятся премьером по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции в нынешней Верховной Раде.