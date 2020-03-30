Политика

01:08 30.03.2020

Премьер предлагает Верховной Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава

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Премьер предлагает Верховной Раде назначить Буславец министром энергетики, Марченко – министром финансов и Степанова – главой Минздрава

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Сергея Марченко – министров финансов и Максима Степанова – министром здравоохранения Украины.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы 29 марта в парламенте.

Также премьер предлагает Раде уволить с должности министра финансов Игоря Уманского, а должности главы Минздрава – Илью Емца.

Согласно Конституции Украины, как и указано в представлениях премьера, кандидатуры на должности министров вносятся премьером по предложению фракции "Слуга народа", которая имеет права коалиции в нынешней Верховной Раде.

Теги: #украина #кадры #кабмин
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