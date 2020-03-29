Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

Верховная Рада ждет решения президента Украины Владимира Зеленского о созыве внеочередного заседания, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сейчас ждём письмо от президента о созыве внеочередного заседания", - сказал Разумков журналистам после встречи руководства парламента с главами фракций в воскресенье вечером.

Он рассказал ,что согласительный совет начнется в понедельник в 11 часов утра, "в ограниченном режиме". "Мы не будем туда приглашать глав комитетов", - пояснил спикер.

По словам Разумкова, пленарное заседание будет недолгим и пройдёт в зале заседаний, а "маски, очки, перчатки будут розданы народным депутатам".

Спикер Рады отметил, что среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, законопроект который позволит на время борьбы с коронавирусом проводить заседания профильных комитетов в режиме онлайн, правительственный законопроект, который ограничит до десяти минимальных заработных плат зарплаты чиновникам, в том числе и народным депутатам.

Разумков также надеется, что 30 марта будут назначены новые министры в правительство.