В Раде проходит встреча с кандидатами на должности главы Минздрава, Минфина и Минэнергетики

Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбука в воскресенье.

Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях.