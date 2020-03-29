Политика

22:26 29.03.2020

В Раде проходит встреча с кандидатами на должности главы Минздрава, Минфина и Минэнергетики

1 мин читать
В Раде проходит встреча с кандидатами на должности главы Минздрава, Минфина и Минэнергетики

Лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко, сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - написала Геращенко на своей странице в Фейсбука в воскресенье.

Она напомнила, что все кандидаты работали когда-то в команде пятого президента Украины Петра Порошенко на разных должностях.

Теги: #украина #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:43 29.03.2020
Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

Рада ожидает письма от президента о созыве внеочередного заседания, согласительный совет будет в 11.00

23:41 29.03.2020
Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

Зафиксировано 50 человек с подозрением COVID-19 в Черкасской области

23:14 29.03.2020
Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

Рада в понедельник назначит новых министров здравоохранения, финансов и энергетики

23:11 29.03.2020
Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

Людям с признаками острого вирусного заболевания необходимо проводить тест на COVID-19

22:45 29.03.2020
Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

Два внеочередных заседания Рады могут состояться в понедельник

22:44 29.03.2020
Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

Кабмин обязал возвращающихся из-за границы украинцев соблюдать режим обсервации

22:43 29.03.2020
Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

Кабмин упростил получение пособия по безработице на период карантина

22:23 29.03.2020
Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

Раду намерены собрать на внеочередное заседание в 14:00 в сессионном зале, сообщила Тимошенко

22:21 29.03.2020
Емец, комментируя проект постановления фракции "Голос", заявил, что не собирается в отставку

Емец, комментируя проект постановления фракции "Голос", заявил, что не собирается в отставку

22:19 29.03.2020
В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

В Украине зафиксировано 475 случаев заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса

Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

Правительство завершило предварительную подготовку поправок в госбюджет, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: предлагается создать прозрачный стабилизационный фонд для поддержки населения и бизнеса

Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

Депутат Лерос просит НАБУ проверить информацию на видеозаписях с участием брата Ермака

Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги

На финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн

Кабмин планирует до конца года на 30% уменьшить оплату труда руководителям и членам набсоветов госпредприятий

Зеленский обсудил с Кабинетом министров с помощью средств связи изменения в бюджет, обеспечение медучреждений и населения всем необходимым

Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

В Раде вечером пройдет совещание руководства парламента с главами фракций и групп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА