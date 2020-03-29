Емец, комментируя проект постановления фракции "Голос", заявил, что не собирается в отставку

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что не намерен уходить в отставку с поста главы ведомства.

Это следует из его интервью телеканалу 1+1, показанном в сюжете в воскресенье вечером.

Комментируя регистрацию депутатами фракции "Голос" проекта постановления в Верховной Раде о его отставке с поста министра, Емец сказал: "Не просто не собираюсь, а после сегодняшнего визита президента у меня есть абсолютная поддержка для того, чтобы внедрить продолжение реформы в нашем варианте".

Вместе с тем, в воскресенье вечером в Верховной Раде проходит совещание руководства Верховной Рады с лидерами фракций и групп. Как сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, которая присутствует на совещании, лидеры фракций и групп парламента, руководство Верховной Рады на совещании в воскресенье вечером встречается с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко.

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку- в разгар коронавируса. На совещании руководства Верховной Рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - написала Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Как сообщалось, директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины" Илья Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта 2020 года.

Максим Степанов (1975 г.р,) имеет медицинское и экономическое образования.

В 2003—2004 годах работал в Государственной налоговой администрации Украины; в 2011—2016 гг — возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина", был главой Одесской областной государственной администрации (12 января 2017 — 10 апреля 2019). Свое увольнение с поста главы ОГА Степанов назвал "сугубо политическим".