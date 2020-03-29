Зеленский: в бюджете остаются расходы на развитие и максимально возможные – на образование, спорт и культуру

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что при изменениях в госбюджет останутся расходы на развитие страны, необходимые для украинской экономики, и максимально возможные расходы будут сохранены на образование, спорт и культуру.

"Важно, что остаются расходы развития. Они являются необходимым драйвером для нашей экономики, которую нельзя обескровливать. Максимально, насколько это возможно, правительство сохранило расходы на образование, спорт и культуру. Да, далеко не все удалось сохранить. Но это временная экономия, только на время карантина. После его окончания расходы на каждую сферу будут возвращены", - заявил он в видеообращении к украинцам в воскресенье.