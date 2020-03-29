Политика

20:56 29.03.2020

Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

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Зеленский: в случае принятия двух необходимых законов Украина получит финансовую помощь, в случае провала – упадок экономики и дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта осознать свою ответственность как "слуг народа" и принять два необходимых для получения международной финансовой помощи законопроекта по рынку земли и банкам.

"Также хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на распутье и у нее есть два пути. Первый – это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров, в размере, по меньшей мере, $10 млрд. Это необходимо для стабилизации экономики и преодоления кризиса", - сказал он в видеообращении к украинцам в воскресенье, размещенном на его странице в Facebook.

Зеленский указал, что в случае провала голосования за эти законопроекты будет "упадок экономики и даже угроза дефолта".

Он отметил, что в последние недели Офис президента и Кабинет министров делали все, что от них зависело, и договорились о финансовой поддержке для Украины.

"Мы с правительством избрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит: готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет: вы – слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас к власти привели не отдельные лица, вас избрал народ Украины. Теперь ваша очередь выбрать народ Украины", - призвал Зеленский народных депутатов.

Теги: #земля #зеленский #верховная_рада #мвф #банки
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