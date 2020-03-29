Депутат Лерос просит НАБУ проверить информацию на видеозаписях с участием брата Ермака

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Гео Лерос направил обращение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику с просьбой проверить и дать оценку информации, которая содержится на видеозаписях, где человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса, якобы обсуждает вопросы назначения неких лиц на государственные должности.

Фотокопию депутатского обращения и еще несколько видеофрагментов он разместил в воскресенье на своей странице в Facebook.

Лерос просит в случае наличия признаков преступления немедленно зарегистрировать уголовное производство и начать досудебное следствие. "Проверить причастность Ермака А.Б. к возможному уголовному правонарушению", - говорится в обращении Лероса в НАБУ.

Как сообщалось, ранее 29 марта депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Согласно таймингу на видео, записи якобы были сделаны в августе, сентябре, октябре 2019 года.

Руководитель Офиса президента Ермак в ответ заявил, что 29 марта подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными депутатом Леросом видеозаписями.

"Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Ермак на своей странице в Facebook.

Глава ОП указал, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. "Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов. Я и моя семья – честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - заявил он.

Ермак порекомендовал Леросу подготовиться, потому что ему "придется отвечать публично за каждое слово лжи".

Как сообщалось, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса от должности внештатного советника.

Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года. Лерос был 33-м номером избирательного списка "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года.