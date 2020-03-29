Политика

17:46 29.03.2020

Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги

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Кабмин в изменениях в госбюджет сохранил 60% финансирования Госкино и изыскал средства на частичное финансирование Института книги

Кабинет министров при подготовке изменений с государственный бюджет сохранил 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино и изыскал средства на частичное финансирование деятельности Украинского института книги, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Также премьер отметил, что при подготовке изменений в госбюджет удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского института книги, а также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках (469 млн грн).

Кроме того, по его словам, почти в полном объеме сохранена финансовая поддержка национальных театров (1,2 млрд грн).

"В этом году в мире отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому правительство предлагает несколько сократить расходы на спорт", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #кабмин
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