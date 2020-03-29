На финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд грн

Кабинет министров намерен выделить на финансирование Национальной общественной телерадиокомпания Украины (НОТУ) 1,2 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Полностью разделяю утверждение, что деятельность общественного вещания особенно важно в кризисные времена. Именно поэтому на финансирование НОТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривеьн, что больше, чем было предусмотрено в 2019 году. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства. Поэтому предложенные изменения не должны быть существенно ощутимыми для Общественного", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Как сообщалось, ранее НОТУ просила Кабмин не уменьшать расходы на деятельность телерадиокомпании в 2020 году и пересмотреть намерения по сокращению расходов на сферу культуры.