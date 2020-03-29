Кабмин планирует до конца года на 30% уменьшить оплату труда руководителям и членам набсоветов госпредприятий

Кабинет министров Украины планирует вдвое уменьшить заработную плату чиновников и на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий и государственных компаний, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок" (сейчас 47 тыс. гривен), получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с Covid-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны", - написал Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Премьер добавил, что правительство хочет на 30% уменьшить размер оплаты труда и вознаграждения руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний. "Итак, начнем пересмотр Госбюджета с себя", - написал он.