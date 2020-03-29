Зеленский обсудил с Кабинетом министров с помощью средств связи изменения в бюджет, обеспечение медучреждений и населения всем необходимым

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье собрал на традиционное совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба президента, совещание проводилось с помощью средств связи, на нем обсудили нынешнюю ситуацию с Covid-19 в Украине и мире и меры, принимаемые государством для предотвращения распространения коронавируса. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать закупки недели. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию заболевших и обустройство новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент в очередной раз отметил необходимость обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные, - подчеркнул глава государства.

Дополнительно на совещании обсудили изменения в бюджет, ведь в условиях антикризисных мер некоторое финансирование нужно будет перенаправить на предотвращение распространения инфекции коронавируса.