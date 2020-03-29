Ермак подаст заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенными депутатом Леросом видео о якобы "торговле" госдолжностями с участием брата главы ОП

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований в связи с распространенными народным депутатом из фракции "Слуга народа" Гео Леросом видеозаписями о якобы "торговле" государственными должностями с участием человека, похожего на брата главы ОП Дениса Ермака.

"Сегодня мной будут поданы заявления в СБУ и ГБР в связи с распространенным видео с моим братом Ермаком Денисом. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались у Гео Лероса", - написал Андрей Ермак на своей странице в Facebook в воскресенье.

Глава Офиса президента указал, что его брат Денис с 2014 года ездил в зону АТО и принимал участие в боевых действиях в качестве добровольца. "Его хорошо знает и уважает сообщество добровольцев и ветеранов. Я и моя семья – честные и порядочные люди. Я никому не позволю обливать нас грязью", - заявил он.

"Гео Лерос, и ты сам, и я, и люди, которые понимают ситуацию, знают, зачем и в чьих интересах ты все это делаешь и пишешь. Я прямо говорил тебе во время наших последних встреч, при свидетелях, повторю и здесь. Если говорить о "красных линиях", за которыми начинается моральная деградация личности, то это точно они. И ты их перешел. Очень жаль, что личные интересы для тебя оказались важнее общей цели, с которой партия "Слуга народа" шла на выборы – сделать Украину лучше. Бог тебе судья", - отметил глава ОП, обращаясь к депутату.

Ермак порекомендовал Леросу подготовиться, потому что ему "придется отвечать публично за каждое слово лжи".

Ранее в воскресенье депутат Лерос опубликовал на своей странице в Facebook несколько коротких видеозаписей, на которых человек, похожий на брата Ермака Дениса, обсуждает вопросы назначения на государственные должности.

Согласно таймингу на видео, записи якобы были сделаны в августе, сентябре, октябре 2019 года.

Лерос также сделал приписку, что "это еще не всё".

Как сообщалось, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский освободил народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса от должности внештатного советника.

Зеленский назначил художника и режиссера, автора проекта CityArt, инициатора создания серии муралов по Киеву Лероса внештатным советником президента 24 июня 2019 года. Лерос был 33-м номером избирательного списка "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах 2019 года.