Политика

12:06 29.03.2020

Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

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Британский премьер предупредил, что ситуация с распространением коронавируса в стране будет ухудшаться

Ситуация с распространением коронавируса в Великобритании еще не достигла своего пика и будет ухудшаться, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы знаем, что все будет еще хуже, прежде чем станет улучшаться. В этот момент чрезвычайной ситуации я требую от вас: оставайтесь дома, спасайте службу здравоохранения и жизни", - говорится в обращении премьера к населению, которое было разослано всем жителям.

Сам премьер находится на домашнем карантине после того, как тест на коронавирус у него дал положительный результат.

Глава кабинета обратился к британским подданным после того, как число инфицированных COVID-19 в стране превысил 17 тыс., число летальных исходов - 1 тыс.

Старший министр кабинета Макл Гоув заявил, что правительство "крайне обеспокоено" ростом числа смертных случаев и сообщил, что в настоящее время в стране делается ежедневно не менее 10 тыс. тестов на вирус, власти намерены довести ежедневные проверки до 25 тыс.

Теги: #великобритания #джонсон #коронавирус
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